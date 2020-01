Wereldkampioene Bekkering vergelijkt zeilen met Formule 1: ‘Eigenlijk moet je onze voorbespreking horen’

Uitslagen Dakar Rally, etappe 6: ritzeges Karginov, Peterhan­sel en Brabec

10 januari Andrey Karginov heeft Kamaz in de Dakar Rally opnieuw een overwinning bezorgd. Hij vergrootte in een beweging zijn voorsprong op team- en landgenoot Anton Shibalov. Janus van Kasteren was heel erg te spreken over zijn 5de plaats in de daguitslag van de trucks. De jury deed later nog 2 minuten van zijn tijd af, waardoor hij nog een plek opschoof.