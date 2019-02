Wereldkampioene Van der Heijden had alles onder controle: 'Na de finish niet eens uitgeput'

De emoties? ,,Het besef van wat je hebt gedaan, komt vaak later, heb ik gemerkt." De wedstrijd? ,,Die wil ik natuurlijk graag terugzien." Het balende gezicht van ploeggenote en concurrente Ceylin del Carmen Alvarado naast haar op het podium? ,,Andersom was ik blij geweest met een plek op het podium. Maar ik snap dat het voor haar anders voelde. Zij wilde alleen maar winnen."

Zes uur nadat Inge van der Heijden in het Deense Bogense gisteren de wereldtitel veldrijden bij de beloften heeft veroverd, klinkt de tiener uit Schaijk bij terugkomst in het hotel nog steeds als de renster die de belangrijkste cross van het jaar naar haar hand wist te zetten. ,,Ik denk dat ik alles onder controle had, ja. Heel de wedstrijd."

'Geen antwoord'

Zo zag het er ook uit. De CCC-ploegmate van Marianne Vos oogde sterk en slim. Waar topfavoriete Alvarado, die deze winter in Brussel al een klassementscross bij de elite had gewonnen, de nodige twijfels uitstraalde, daar wist Van der Heijden precies waar ze mee bezig was. ,,In het begin was het heel lastig om met zo'n grote groep voorop te rijden. Toen er wat afscheiding kwam, schreeuwde ik naar Ceylin dat we samen iets moesten gaan doen. Maar ze gaf geen antwoord."

Slotronde

Van der Heijden wist wel genoeg. Ze rook haar kans. De laatste fase van de slotronde vertelde uiteindelijk heel het verhaal. Alvarado viel aan. Met de moed der wanhoop. Ze sloeg een klein gaatje. Van der Heijden panikeerde niet. ,,In de achtervolging zag ik dat ze omkeek. Ik voelde me nog fris, reed naar haar wiel toe en zag dat ze stilviel. Ik had zoveel snelheid dat ik haar direct achterliet. Na de finish was ik niet eens helemaal uitgeput", zo omschrijft de Brabantse tiener haar greep naar macht.

De regenboogtrui die ze op het podium ontving, zat haar als gegoten. ,,Hij staat goed. Morgen doe ik hem aan als we terug naar huis rijden", aldus Van der Heijden.

Waar Alvarado voor dit WK de druk voelde, zal dat vanaf nu ook gaan gelden voor Van der Heijden. ,,Dat zal best. Maar dan heb ik deze trui in elk geval al maar mooi te pakken."