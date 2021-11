Wereldreiziger Jamal Smith is na avonturen in IJsland en Italië nu ook amateur in Veghel

Hij was prof in België, Italië, Duitsland en even in IJsland en Frankrijk. Nu is Jamal Smith, zoon van oud-prof Maurice Smith, basketballer van Attacus. Eergisteren maakte hij, op zijn 29ste verjaardag, precies 29 punten in de topper in de promotiedivisie tegen CobraNova.

Het was eigenlijk zijn bedoeling om nu in Frankrijk te spelen. Smith had daar succesvol een try-out doorstaan en kon zijn profloopbaan vervolgen. Alleen: ,,Vanwege COVID’19 liep dat anders", zegt de twee meter lange basketballer, met zowel een Nederlands als Amerikaans paspoort. Een jaar eerder was vanwege corona zijn profavontuur in IJsland al heel snel geëindigd. ,,Dat land ging op slot. Ik moet weg hier, dacht ik.” Hij was zzp’er en werkt inmiddels in de logistiek. Uiteraard basketbalt hij nog, maar nu na al die jaren als amateur, in de promotiedivisie bij Attacus in Veghel.

Hoog springen

Vader Maurice Smith was 21 jaar prof bij onder meer BC Eindhoven, Den Helder en in Frankrijk. Toch wist zoon Jamal pas op zijn zestiende dat hij ook ging basketballen. ,,Motorcross, voetbal, ijshockey, american football, kickboksen, ik wilde het allemaal proberen", zegt hij. ,,Mijn interesse lag niet bij basketbal. Talent? Zo wil ik het niet noemen. Mensen moeten eens weten hoeveel uren ik in de sporthal heb gemaakt. Ik kon toen ik zestien was niet dribbelen en niet schieten, alleen hoog springen. Heb ik allemaal moeten leren.”

De tiener was wel zo gemotiveerd om geld te verdienen met basketbal dat hij snel stappen zette. Hij speelde college en highschool in Amerika en kwam terug om, net als pa, in Den Helder prof te worden. ,,Het klikte niet met mijn coach.” Avonturen in België, Italië, Duitsland en even in Frankrijk en IJsland volgden.

Hoog niveau

Nu zijn avontuur zo abrupt ten einde is, kijkt Smith om zich heen. Hij kende center Bart van der Horst van Attacus uit het Eindhovense basketbal. Smith, ooit begonnen bij Almonte in Eindhoven, vroeg zijn ploeggenoot of hij een club in de buurt kende die op hoog niveau speelde. ,,Wij, antwoordde hij”, vertelt de basketballer. Na vijf wedstrijden staat Attacus tweede, met twee punten minder dan koploper Lokomotief. De aanwinst van de ploeg heeft een gemiddelde van zeventien punten per wedstrijd en maakte er eergisteren, op zijn 29ste verjaardag, 29 tegen CobraNova.

Of hij niet op zoek is naar een nieuw profavontuur, al dan niet in eigen land? ,,In eigen land prof worden, zou kunnen. Ik word er ook niet jonger op. Het aanbod moet wel goed zijn. Ik maak sowieso het seizoen af, want ik heb het hier prima naar mijn zin. Fijn om speler van Attacus te zijn.”