Wereldtopper aan start Tilburg Ten Miles: 'Ook een Afrikaan is te kloppen'

Organisator Henk van Doremalen ziet hem met een big smile door de draaideur het Mercurehotel op De Heuvel binnenkomen. ,,Die man is voor ons normaal niet te betalen", zegt hij over de atleet wiens komst naar de Tilburg Ten Miles zelfs de nieuwskolommen in de Verenigde Staten haalt.

Galen Rupp (32) is immers niet zomaar iemand. De Amerikaan won zilver op de olympische 10 kilometer in Londen (2012) en brons op de olympische marathon in Rio (2016). Bovenal is Rupp de man met wie zijn coach Alberto Salazar binnen het zogenaamde Nike Oregon Project ooit de Afrikanen hoopt te kloppen op de Spelen of het WK.

Dit voorjaar deed hij dat al in de marathon van Praag in een tijd van 2.06.07. Na een periode van hard trainen, pakt Rupp morgen de draad weer op in Tilburg. Over een maand wil hij er weer staan in de marathon van Chicago. Nadat Rupp zijn koffer op de kamer heeft gezet, beaamt de vriendelijke Amerikaan dat hij Tilburg heeft uitgekozen vanwege de verwachte snelle race. ,,Een snel parkoers, goede tegenstand, dat heb ik nu nodig. Er waren andere opties in Amerika, maar dit is voor mij de beste voorbereiding op Chicago. Je kunt nog zo veel trainen, niets kan op tegen een harde wedstrijd, waarin je wordt opgejaagd en getest."

Afrikanen, ze lijken niet te kloppen op de weg. ,,Zo zie ik het niet", zegt Rupp. ,,Begrijp me goed, maar zij zijn ook maar mensen. Hard kunnen lopen heeft voor mij niets te maken met zwart of wit. Het heeft te maken met hard trainen, je manier van leven en wat je ervoor over hebt."

Dat Rupp met zijn 2.06.07 op de wereldranglijst op de 86ste plaats 80 Kenianen en Ethiopiërs voor hem heeft, zegt volgens hem vooral iets over het grote aantal Afrikanen dat er alles voor over heeft om de top te bereiken.