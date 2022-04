Wie wordt de opvolger van Dave Livingston bij Trappers? Er is al een lijstje...

Technisch directeur René de Hondt heeft inmiddels al een lijstje met vijf namen waaruit hoogstwaarschijnlijk de opvolger van Livingston zal komen. ,,Daarbij heb ik gekeken naar ervaring, ook in de Duitse competitie. En natuurlijk moet ook de nieuwe coach weer veel affiniteit hebben met de jeugd, want dat is onze levensader.” Ongetwijfeld staat de naam van oud-Trappers-coach (en de huidige bondscoach) Doug Mason op het lijstje van De Hondt. Maar op welke plaats, is de vraag.

Josh Mizerek?

De kans dat Bo Subr terugkeert naar Tilburg, lijkt vrijwel uitgesloten. De Tsjech staat met zijn nieuwe club Löwen Frankfurt op de drempel van het kampioenschap in de DEL2, een niveau hoger dan dat waarop Trappers actief is. Hoewel Subr vreemd genoeg nog niet door de clubleiding van Löwen is benaderd over contractverlenging, zal hij bij een eventueel vertrek uit Frankfurt waarschijnlijk op aanbiedingen van DEL-2-clubs kunnen rekenen. Bovendien is het de vraag of Trappers er goed aan zou doen om Subr zo snel al terug te halen.