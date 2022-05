Wielrenner Danny van Poppel heeft op en naast de fiets liever een dienende rol: ‘Ik ben nu een gelukkigere wielrenner’

Danny van Poppel (28) stak zondag in Frankfurt zijn beide armen juichend de lucht in. Niet omdat ie won, maar omdat ie o zo blij was met de zege van zijn nieuwe maatje Sam Bennett in de wereldbekerwedstrijd Eschborn - Frankfurt. ,,Het had gewoon even zijn tijd nodig, maar nu zie je dat geduld loont”, zegt de ooit jongste Tourdeelnemer als hij thuis in Monaco terugkijkt op de dag dat de zon eindelijk ging schijnen voor het nieuwe sprinterskoppel van Bora-Hansgrohe.