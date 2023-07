Wijziging in eerste vrouwentruckteam voor Dakar Rally: Schaijkse Marije van Ettekoven mee als monteur

Anja van Loon voert de komende Dakar Rally het eerste volledige vrouwentruckteam in de Dakar Rally aan. Inmiddels in de inschrijving een feit voor de woestijnrally die op 5 januari van start gaat in Saoedi-Arabië. Opvallende naam is die van Marije van Ettekoven. Zij neemt de monteursplek in die gereserveerd was voor Suzanne van Leth-Peek .

Tijdens de Morocco Desert Challenge raakte Suzanne van Leth-Peek bevangen door de hitte en moest de strijd staken. In onderling overleg besloot de monteur uit Horssen daarna zich terug te trekken voor de Dakar Rally. ,,We hebben hier goede gesprekken over gehad. De rally is heel erg zwaar en Suzanne wil graag meer ervaring krijgen, voordat ze echt gaat rijden”, aldus Anja van Loon, die op zoek moest naar een vervangster. Die heeft ze gevonden ze in de persoon van Marije van Ettekoven uit Schaijk, die al twee keer de Dakar Rally heeft gereden als navigator van een vrachtwagen.

Ervaring in truck

Van Ettekoven zal dit keer de rol van monteur op zich nemen. Floor Maten is de navigator van dienst. De drie vrouwen rijden als voorbereiding nog de Ralllye du Maroc met de Iveco Powerstar van Team de Rooy. ,,Floor heeft heel veel motor gereden en was daarin altijd al een goede navigator. Dat heeft ze in de rally’s die we samen hebben gereden ook al laten zien. De ervaring van Marije in een truck hebben we ook wel nodig aan boord. Als er problemen zijn onderweg, moeten we die samen oplossen. Ik heb alle vertrouwen in Marije naast me", verklaart Anja van Loon.

Met z’n drieën in een truck is echt uniek. Ik ben dan ook blij dat ik de eerste ben die dit gaat doen Anja van Loon

De Eerselse, echtgenote van Dakar-veteraan Erik van Loon, maakte dit jaar een verdienstelijk Dakar-debuut bij de buggy's. Met Maten en Van Ettekoven wil ze geschiedenis schrijven. ,,In de auto’s en buggy’s zijn al vaker vrouwelijke teams geweest in de Dakar Rally, maar bij de trucks niet. Wel een paar vrouwelijke deelnemers in een truck, maar met z’n drieën in een truck is echt uniek. Ik ben dan ook blij dat ik de eerste ben die dit gaat doen.”

Anja van Loon eindigde vorige week nog met navigator Floor Maten in een Can-Am-buggy in de top tien van een rally in Italië.