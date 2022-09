Wilco en de Belgen worden kanonnenvoer, verwachten ze zelf

Ze hoefden er niet lang over na te denken, Dungenaar Wilco van Wijk en de Belgen Leslie van Neyen, Marc Celen en Erwin Heus. Nadat ze promotie naar het hoogste niveau hadden afgedwongen, besloot het viertal (met de vaste reserves) zonder versterkingen de eredivisie driebanden in te gaan.

Andere chemie

,,We spelen al jaren samen en zijn een echt vriendenteam”, aldus de 46-jarige Van Wijk. ,,En dat willen we zo laten. Een jaar of vijf geleden zijn we ook een keer naar de eredivisie gepromoveerd en toen hebben we wel een paar andere jongens aangetrokken, bijvoorbeeld de Duitser Martin Horn. Niks ten nadele van die jongens, maar dan krijg je toch een andere chemie. Destijds hebben we het één seizoen gered, maar daarna zijn we gedegradeerd. Dus om daar nou al die moeite voor te doen..”.

Twee zeges nodig

De consequentie is wel dat het team van Post Luchtkanalen dit seizoen vermoedelijk vooral als kanonnenvoer zal fungeren. ,,Die kans bestaat zeker”, weet Van Wijk. ,,Kijk, er zal best weleens iemand van ons een partij winnen. Maar voor een wedstrijdpunt heb je twee zeges nodig op een speeldag. En dat is al een stuk lastiger. Maar ook weer niet onmogelijk. Tegen de andere promovendus, Burgmans uit Bergeijk, zie ik wel mogelijkheden. We zijn vorig seizoen allebei kampioen geworden in een poule van de eerste divisie en hebben daarna nog tegen elkaar gespeeld. Dat werd toen 4-4.”

Voor de kiezen

Zondag krijgen Wilco en de Belgen, die de sportfoyer van De Hazelaar als thuishonk hebben, het meteen voor de kiezen, als ze op bezoek moeten naar landskampioen SIS uit Uden. ,,Ik weet niet of Dick Jaspers bij hen meedoet”, zegt Van Wijk. ,,Ik hoop het wel, want het is leuk om het tegen dat soort kanjers op te nemen en zoveel mogelijk weerstand te bieden. Maar ook als zij niet in hun sterkste opstelling spelen, zijn wij normaal gesproken totaal kansloos. Het voordeel is dat er in dat soort wedstrijden alleen iets te winnen is voor ons.”

Vierde man

Hoewel de vier biljarters van Post Luchtkanalen - niet toevallig ook de werkgever van Van Wijk - niet veel voor elkaar onderdoen (‘We spelen allemaal ongeveer 0,9 à 1 gemiddeld) heeft de Dungenaar er nu voordeel van dat hij vorig seizoen vaak niet zijn topniveau aantikte. ,,Eigenlijk was het gewoon niet zo goed, rond de 0,8. Maar daardoor ben ik nu wel de vierde man in ons team en krijg ik in principe te maken met de minste speler van de tegenstander. En dus meer winstkansen.”

De eredivisie driebanden bestaat dit seizoen uit de volgende 12 teams: SIS (Uden, kopman: Dick Jaspers), Bousema (Lochem, kopman: Martin Horn), Cues&Darts/Xtreme (Tilburg, kopman: Ruben Legazpi), Dallinga (Sluiskil, kopman: Frédéric Caudron), J&F Auto’s (Den Haag, kopman: Jeffrey Jorissen), A1 Biljarts (Apeldoorn, kopman: Javier Palazón), Team Eekhoorn (Oosterhout, Peter Ceulemans), Stichting Topbiljart Zundert (kopman: Roland Forthomme), Dekker Keukens (Sprundel, kopman: Tayfun Tasdemir), Woonwonder Oosterhout (kopman: Berkay Karakurt), Post Luchtkanalen (Rosmalen, kopman: Leslie van Neyen).