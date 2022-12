Wilco van Wijk: ‘We hadden gehoopt dat ze ons zouden onderschatten, maar dat is nog niet gebeurd helaas’

Jullie besloten na de promotie naar de eredivisie om het team intact te laten en geen topspelers vast te leggen. Hebben jullie daar nog geen spijt van?

Van Wijk: ,,Nee, absoluut niet. Daar hebben we heel bewust voor gekozen. Dat zou veel geld hebben gekost en dan hadden we nog geen zekerheid gehad voor wat betreft handhaving.”

Met op papier het slechtste team in de eredivisie hebben jullie na tien speelronden toch drie punten vergaard. Stemt dat tevreden?

Dat hadden er zelfs een of twee meer kunnen en misschien wel moeten zijn. Afgelopen weekend had onze kopman Lesley van Neyenalleen nog de nastoot hoeven maken en dan hadden we de wedstrijd tegen het team van Jeffrey Jorissen gewonnen. Maar hij miste. Er stond veel druk op die stoot, dus ik nam het hem niet kwalijk.”

In het team van vier speel jij altijd als ‘vierde man’, waardoor je de minst goede speler van de tegenstander tegenover je krijgt. Dat is wel lekker, toch?

,,Zeker ja. Onze kopman en tweede man moeten het vrijwel altijd opnemen tegen jongens uit de wereldtop. Dan valt er vaak weinig te halen. Als we als team minstens gelijk willen spelen, dan moet ik mijn partij wel winnen. Dat heb ik tot dusverre zes van de tien keer gedaan en daar ben ik best tevreden mee.”

Er zit wel een erg groot verschil tussen jouw prestaties in thuis- en uitwedstrijden. Is daar een verklaring voor?

,,Ik heb thuis geen biljarttafel staan, dus ik train altijd op de plek waar wij als team ook onze thuiswedstrijden spelen: de foyer van De Hazelaar in Rosmalen. Dat geeft zeker voordeel bij wedstrijden, want ik weet precies wat de banden op onze tafels 'doen’. Ik heb bij alle vijf onze thuiswedstrijden mijn partij gewonnen. En in uitwedstrijden vier keer verloren en een keer gelijk gespeeld. Dat kan niet echt toeval zijn hè.”

Ben je ook weleens helemaal weggespeeld al dit seizoen?

,,Tegen koploper SIS uit Uden hebben we met 8-0 verloren. In mijn partij tegen Raymund Schwertz was ik ook volkomen kansloos nadat hij in zijn tweede beurt een serie van 18 caramboles had gemaakt. Dat is nog altijd de hoogste serie dit seizoen in de eredivisie. Bij de hervatting van de competitie op 29 januari spelen we thuis tegen SIS. Eens kijken of we het dan beter kunnen doen.”

Jullie sluiten de eerste seizoenshelft zondag af met een uitwedstrijd bij ‘t Hartje in Oosterhout. Dat is de nummer 3. Kansloos dus?

,,Vooraf zijn we dat nooit. Het hangt er ook een beetje vanaf in welke opstelling ze aantreden. We hadden gehoopt dat veel tegenstanders ons zouden onderschatten en bijvoorbeeld hun buitenlandse spelers niet zouden laten invliegen voor duels met ons. Maar tot nu toe is dat vrijwel altijd toch wel gebeurd.”