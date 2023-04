Winst glipt Heroes Den Bosch in slotseconden uit handen in basketbalgevecht in Antwerpen

Het einde van de wedstrijd kwam regelrecht uit het scenario van een thriller. Heroes vocht voor wat het waard was, ging met een punt achterstand (53-52) de slotminuut in en greep met een dunk van Jito Kok 21,7 seconden voor tijd de leiding: 53-54.

Eén tegenaanval moest de ploeg van coach Erik Braal daarna nog zien te overleven om de zo felbegeerde zege op Belgische bodem binnen te halen. Maar dat was te veel gevraagd. Zylka wurmde zich door de Bossche defensie en legde met een lay-up de bal binnen: 55-54.

De resterende tijd was voor Heroes te kort om nog iets terug te doen. ,,Teleurstellend”, zei Braal. ,,Als we ooit de kans hadden om hier te winnen was het wel vandaag. Maar we verliezen uiteindelijk door te veel turnovers in het slotkwart. Al met al was het een moeilijke en zeker geen mooie wedstrijd.”

Zieke Thomas van der Mars

Met slechts een overwinning en zes nederlagen op zak tegen Belgische tegenstanders was Heroes woensdag afgereisd naar Antwerpen. En dat in de wetenschap dat de tegenstander, gecoacht door voormalig Heroes-coach Ivica Skelin, in de crossborderfase alleen nog maar gewonnen had: zeven wedstrijden op rij. Bovendien kon Heroes amper beschikken over Thomas van der Mars. De center speelde door ziekte woensdagavond slechts negen minuten mee.

In het eerste kwart waren scores al duur in de Lotto Arena. Na tien minuten stond er een 13-10-tussenstand op het scorebord. Daarna gaf Antwerp kortstondig gas. Geleid door de driepunters van captain Jean-Marc Mwena tilde de thuisclub de score binnen drie minuten naar 23-12.

Fysiek spel

Maar Heroes knokte terug. De Bossche ploeg ging mee in het fysieke spel van Antwerp en was daarbij zeker niet de onderliggende partij. Even slonk de marge naar 1 punt (31-30), bij rust was het verschil, na weer een driepunter van Mwena, weer 4 in Antwerps voordeel: 34-30.

In het derde kwart buitte Heroes het gevecht, met name door sterk defensief spel, verder in z’n voordeel uit. Vlak voor het begin van het slotkwart kwam de ploeg van Braal voor het eerst op voorsprong: 46-47. Maar in de eerste vijf minuten van het laatste kwart ging het weer mis. Antwerp liep uit naar 52-47 en leek de wedstrijd op zak te hebben. Totdat Heroes opnieuw terugknokte, andermaal de leiding greep, maar de wedstrijd net niet over de streep trok.

Antwerp Giants - Heroes Den Bosch 55-54

Kwartstanden: 13-10, 21-20, 12-17, 9-7.

Scores Heroes: Price 13, Kok 10, Ndow 9, Webster 8, Naar 4, Thomas 4, Grantsaan 2, Van der Mars 2, Van Vliet 2.