Winst in topper brengt SIS Schoonmaak alleen aan kop

,,Raymund Swertz stond tegen Henk Blauwblomme na tien beurten met 10-1 achter. Even later maakte Swertz een serie van 12 en het was erop en erover. Na een slotreeks van zeven werd het 23-40 na 28 pogingen. Raimond Burgman kon het tij niet keren tegen Barry van Beers: 40-27 (28). Eddy Merckx was tegen Dave Christiani zeer sterk met regelmatige scores. Uitslag 27-40 na 20 beurten. Tussenstand 2-4. Martien van der Spoel tegen Gerwin Valentijn was de kraker van de dag. Tot omloop 27 stond Van der Spoel achter met 31-21. Toen scoorde hij 6, 8, 3 en even later bleef het met 39-39 spannend. De derde man van de bezoekers wist zijn laatste carambole te produceren en Valentijn maakte in nabeurt gelijk. Komend weekend zaterdag thuis tegen Den Haag en zondag uit in Apeldoorn. Dan kunnen we een reële tussenstand opmaken”.