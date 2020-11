Witte rook uit Duitsland: competitie Tilburg Trappers begint vrijdag

Hindernissen

Voor Trappers, het enige buitenlandse team dat deelneemt aan de Duitse competitie, zijn er echter wel een paar extra hindernissen: de club kan onder de huidige corona-regelgeving in Nederland geen thuiswedstrijden afwerken en ze mogen geen groepstrainingen afwerken. Al enige tijd probeert de clubleiding van Trappers dan ook - via de gemeente Tilburg, de veiligheidsregio en NOC/NSF - om een uitzonderingspositie te krijgen. Een definitief antwoord op dat verzoek is nog niet binnen. Vooralsnog reist de selectie van Trappers elke woensdag af naar het Duitse Wesel, op 158 kilometer van Tilburg, voor een groepstraining in de ijshal aldaar. Op andere dagen wordt in de eigen hal in Tilburg in kleine groepjes van maximaal vier spelers oefeningen afgewerkt.