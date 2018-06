WK 3x3 basketbal in een voetbalstadion: 'Dit is wel een cultuurshock'

Hockeyvrou­wen van De Hopbel slepen derde play-off duel in de wacht

2 juni Het is de vrouwen van De Hopbel gelukt om een derde play-off duel in de wacht te slepen. De gedreven equipe onder leiding van Rik van Geffen won op deze zaterdagmiddag op het eigen sportpark aan de Rooiseheide met 3-2 van Craeyenhout uit Den Haag. Het betekende een revanche op de 2-1 nederlaag tijdens de heenwedstrijd van vorige week. Zondagmiddag is daarom -wederom op Schijndelse bodem- een derde confrontatie noodzakelijk.