WK heeft bij Herlings voorkeur boven Amerika

Video Heldenont­vangst voor kersverse wereldkam­pi­oe­ne veldrijden Inge van der Heijden uit Schaijk

5 februari SCHAIJK - Ballonnen, vlaggetjes, spandoeken. Aan niets ontbreekt het bij en in haar ouderlijk huis in Schaijk. Als een ware heldin is kersverse wereldkampioene veldrijden Inge van der Heijden (19) maandag onthaald door familie, vrienden en kennissen.