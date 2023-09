Wordt 13 het geluksgetal van nieuwkomer Lisanne Hoefkens bij hockeysters Rosmalen?

Een verbindende kracht met coachende vaardigheden die nooit te beroerd is om voor haar teamgenoten ‘gaten’ dicht te lopen. Zo ziet de kersverse aanwinst Lisanne Hoefkens (22) zichzelf wanneer haar gevraagd wordt naar haar meerwaarde voor het team. „Ik ben een typische mid-mid die voortdurend schakelt tussen de linies. Die rol gaat me in het algemeen goed af, maar het kan natuurlijk altijd beter. Tja, soms zou ik nog wat dominanter willen zijn, om bijvoorbeeld de aanvallers nóg beter op hun wenken te bedienen”, geeft ze prijs.

Hoefkens doorliep de jeugdopleiding van Den Bosch; in haar laatste jaar in de A1 veroverde ze de landstitel, samen met onder meer Teuntje de Wit en Danique van der Veerdonk. Aansluitend verdedigde ze drie jaar lang de kleuren van Rotterdam in de promotieklasse. Na een ‘sabbatical’ van één seizoen is ze dus nu in Rosmalen neergestreken.

(On)geluksgetal?

„Ik verwacht een uitdagend seizoen. We gaan ervoor. Als promovendus zijn we zeker niet van plan ons in te graven. Volgens mij hebben we voldoende kwaliteit om erin te blijven. Bovendien is de sfeer goed in de groep. Het plezier nemen we mee naar het veld. Dat ik met nummer 13 speel, maakt het extra spannend. Wie weet wordt het mijn geluksgetal”, vervolgt Hoefkens.

Het toeval wil dat de student technische bedrijfskunde aan de TU van Eindhoven sinds enige tijd de huisgenoot is van Merel Vijn oftewel DJ Scotty, de ‘gangmaker’ van Dames-1. Tevens de hoofdpersoon in het feuilleton rondom de ‘goudvissenaffaire’ en de verdwenen gelukssteen. „Ik heb begrepen dat er geregeld sprake is van allerlei gekkigheid bij mijn nieuwe club. Ben in ieder geval al helemaal bijgepraat over het grappige Vietnamese mannetje Soytiet, de externe motivator van het team. Over de andere inspiratiebronnen kom ik binnenkort vast en zeker méér te weten”, aldus Hoefkens.

Plezier teruggevonden

De spitsen Antje Rink en Chiara Smeeman zijn twee andere nieuwkomers. „Vorig seizoen speelde ik nog bij Nijmegen. Ik heb even het plezier in het hockey verloren, maar dat heb ik gelukkig snel teruggevonden bij Rosmalen. Op het veld moet ik het onder andere hebben van mijn snelheid aan de rechterflank”, onderstreept Smeeman (20). „Hopelijk pak ik zo nu en dan m’n doelpuntje mee of zorg ik voor een assist.”

Tijdens de seizoensstart, gisteren bij titelkandidaat Cartouche, speelde Rosmalen met lef. Door doelpunten van Bente Pieters(sc) en Lotje de Beijer(sb) leken de bezoekers op een (verdiend) 2-2 gelijkspel af te stevenen. In de slotfase ontving de promovendus echter een groene prent, waarna de thuisploeg nog tweemaal scoorde.

Blijf op de hoogte van het laatste sportnieuws via de Brabants Dagblad-nieuwsbrief! Voor alle sportliefhebbers is er goed nieuws: BD.nl heeft een dagelijkse sportnieuwsbrief! Via deze nieuwsbrief krijgt u als lezer het relevantste en nieuwste sportnieuws rechtstreeks in uw inbox. Klik op deze link en vink de sportnieuwsbrief aan. Vul uw e-mailadres in en u bent klaar om dagelijks, rond de lunch, het laatste sportnieuws te ontvangen.