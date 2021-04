Wordt het weer zo'n thriller-serie voor Trappers tegen Herner EV in de play-offs?

Twee jaar geleden bracht Herner EV de ijshockeyers van Trappers aan de rand van de afgrond in de halve finales van de play-offs in de Oberliga. Het kwam uiteindelijk toch nog goed voor de Tilburgers, die ook nu weer op Herner EV stuiten in de play-offs. Vrijdag is duel 1 in Tilburg.

Het ging twee jaar geleden in de halve finales van de play-offs meteen al mis in Tilburg voor Trappers tegen Herner EV. In de met bijna drieduizend toeschouwers volgepakte ijshal op Stappegoor werd het 1-3. Nog geen ramp, want het betrof een best-of-five-serie. En in duel één was de enige import van Trappers, Brock Montgomery, geschorst.

Rand van de afgrond

Maar toen ook de tweede wedstrijd verloren ging (in Herne werd het voor 3.700 toeschouwers 4-3, de winnende treffer viel in de 57ste minuut), stonden de Tilburgers op de rand van de afgrond. Na veertien gewonnen play-off-series op rij in de Oberliga dreigde nu voor het eerst uitschakeling.

Bovendien zou Trappers Mickey Bastings bovendien pas weer in duel 5 van de serie kunnen inzetten, als dat er zou komen... Hij kreeg twee wedstrijden schorsing wegens een Matchpenalty in de ‘hel van Herne’.

Veerkracht

Trappers toonde veerkracht. In duel 4 in eigen hal keek de ploeg van Bo Subr na 45 minuten ijshockey tegen een achterstand aan (2-3) en was uitschakeling heel dichtbij. Maar door late treffers van Kevin en Mitch Bruijsten en Nardo Nagtzaam werd het toch nog 5-3.

Ook de vierde wedstrijd, in Herne, móest worden gewonnen om te voorkomen dat het al einde seizoen was voor Trappers. Dit keer waren er drie vroege Trappers-treffers en zaten de Tilburgs na de eerste periode op rozen: 0-3. En toen Max Hermens er in de laatste minuut van de tweede periode ook nog 0-4 van maakte, waren velen al met de gedachten bij een beslissingsduel twee dagen later. Maar het werd toch nog spannend die donderdagavond in Herne.. Het werd 1-4, het werd 2-4, het werd 3-4.... Herner EV rook bloed, Trappers wankelde. Tot Kevin Bruijsten in de 59ste minuut de 3-5 binnen prikte. Op naar wedstrijd 5 in Tilburg, het beslissingsduel.

Goud waard

Daarin kwam Trappers al na twee minuten op voorsprong door een treffer van Danny Stempher. Daarna duurde het lang voordat er weer werd gescoord. De 2-0 van Nardo Nagtzaam in de 31ste minuut was goud waard. In de slotfase van de wedstrijd speelde Herner EV alles-of-niets. Het werd niets. Trappers liep weg naar een wat geflatteerde 6-1 overwinning.

Trappers plaatste zich voor de finale tegen Landshut EV. Ook die serie was bloedstollend en uiteindelijk trokken de Zuid-Duitsers in de vijfde wedstrijd aan het langste eind.

In het huidige seizoen 2020-2021 speelden Tilburg Trappers en Herner EV drie keer tegen elkaar in de reguliere competitie. 22/11/2020: Herner EV - Tilburg Trappers 1-7

22/01/2020: Tilburg Trappers - Herner EV 6-3

07/02/2020: Herner EV - Tilburg Trappers 3-1 Vrijdag beginnen de ploegen aan hun best-of-three-serie in de halve finales van de play-offs van de Oberliga Nord.

