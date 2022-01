Wordt Trappers ‘best of the rest’? Plek 2 staat op het spel in belangrijk weekeinde

Eindigen de ijshockeyers van Tilburg Trappers op de tweede of op de derde plaats in de Oberliga Nord? Of heel misschien toch nog bovenaan? In de strijd om een zo gunstig mogelijke uitgangspositie voor de play-offs is dit een belangrijk weekend voor Trappers.

Doordat niet alle ploegen evenveel wedstrijden hebben gespeeld vanwege coronaperikelen, is het even rekenen om te zien dat de Tilburgers virtueel tweede staan. Grote kans dat de eindstand uiteindelijk wordt bepaald op basis van het gemiddeld aantal punten per gespeelde wedstrijd, zoals dat ook in de vorige corona-seizoenen gebeurde. Ook dit keer is de kans namelijk groot dat niet alle duels in de reguliere competitie kunnen worden afgewerkt voor de start van de play-offs, die beginnen met de pre-play-offs op 11 maart.

‘Best of the rest’

Met een uitwedstrijd tegen nummer 7 Herner EV (vrijdagavond) en een thuisduel met Hannover Scorpions (zondagmiddag) zou Trappers goede zaken kunnen doen dit weekend. Vooralsnog lijkt de tweede plek het hoogst haalbare voor de ploeg van Dave Livingston, omdat Saale Bulls Halle wel erg stabiel oogt en presteert tot dusverre. Scorpions en Trappers vechten vooralsnog om 'the best of the rest’ te worden, wat ook behoorlijk veel thuisvoordeel oplevert in de play-offs. Na dit weekend zit tweederde van de competitie er op.

Efficiency kan beter

Waar het nog beter kan voor Trappers? Qua powerplay (28.6%) en penalty-killing (83,9%) doen de TIlburgers het goed met in beide gevallen een tweede plek. De shot-efficiency laat nog wat te wensen over. Met 11,5% staat Trappers op plek 9 in het ranglijstje van de Oberliga Nord.

Stand Oberliga Nord op basis van gemiddeld aantal punten per gespeelde wedstrijd:

1. Saale Bulls Halle 2.49, 2. Tilburg Trappers 2.28, 3. Hannover Scorpions 2.21, 4. IceFighters Leipzig 2.07, 5. Hannover Indians 1,97, 6. Crocodiles Hamburg 1,90, 7. Herner EV 1.88, 8. Black Dragons Erfurt 1,30, 9. Herforder EV 1,21, 10. Rostock Piranhas 1,12, 11. Moskitos Essen 1,09, 12. Diez Limburg 0,79, 13. Krefelder EV 0,53, 14. Hammer Eisbären 0.29.