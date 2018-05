World Cup driebanden naar Veghel

Dat werd donderdag bekend gemaakt bij de nationale bekerfinale driebanden in theater De Bussel in Oosterhout. Juist die plek was in de jaren negentig geruime tijd de locatie voor een World Cuptoernooi.

De organisatie is in handen van de stichting BEN (Biljart Evenementen Nederland), die ook al een aantal jaar de bekerfinale in Oosterhout en de nationale Masters in Berlicum organiseert, eveneens met Jumbo als hoofdsponsor. ,,Als je ziet hoe driebanden weer leeft in Nederland, dan is dit niets meer dan een logische volgende stap", aldus Ad Smout van BEN.