World Cup driebanden nog drie jaar langer in Veghel

De World Cup driebanden blijft in elk geval nog tot en met en met 2024 in de CHV Noordkade in Veghel. Dat hebben de wereldbiljartbond UMB en Europese biljartbond CEB besloten.

Het Veghelse wereldbekertoernooi werd vorig jaar voor het eerst gehouden. Toen al werd duidelijk dat ‘Veghel’ ook in 2020 en 2021 deel uit zou blijven maken van de wereldbekercyclus. Daar komen nu dus ook de jaren 2022, 2023 en 2024 bij.

Op sterven na dood

Harry Mathijssen en Ad Smout van de organiserende Stichting BEN reageren verheugd op het besluit van UMB en CEB. ,,Onze ambitie is duidelijk: we willen driebanden in Nederland structureel op een hoger plan brengen. We moeten niet vergeten waar we vandaan komen: minder dan tien jaar geleden was driebanden op sterven na dood. Met zijn allen hebben we het driebanden weer tot leven gekregen op een manier die niemand voor mogelijk had gehouden. Eerst met de volle tribunes, toen met steeds meer sfeer, vervolgens met een steeds professionelere uitstraling en inmiddels met meer live uitzendingen op internet en televisie dan ooit tevoren", melden zij in een persbericht van biljartbond KNBB.

Ook voorzitter Garmt Kolhorn van de KNBB is opgetogen. ,,Dat Nederland de laatste tijd de organisatie van zoveel grote events krijgt toegewezen, is geen toeval. Immers, het driebanden leeft hier ongelooflijk.”

Oosterhout en Sluiskil

Met het toernooi vorig jaar in Veghel keerde de World Cup na tien jaar terug in Nederland. In het verleden waren er al toernooien gehouden in onder meer Oosterhout en Sluiskil. De Zuid-Koreaan Haeng Jik Kim werd vorig jaar de verrassende winnaar van de eerste World Cup in Veghel.