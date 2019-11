Yeti's Breda speelt 'thuis’ in Tilburg tegen Trappers U21

MMA-vech­ter Van Roosmalen juist door te wéinig eten niet op gewicht: ‘Tijd om mijn dieet aan te passen’

5 november DEN BOSCH - Robin van Roosmalen (30) hoopt na een doktersbezoek van zijn gewichtsproblemen af te zijn. De Bossche vechtsporter zag zijn debuut voor Bellator onlangs in duigen vallen, omdat hij te zwaar was. Dat kwam juist omdat hij een te streng dieet volgde. ,,Het is tijd om mijn dieet aan te passen.”