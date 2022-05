Younes Hadouir nieuwe manager technische zaken FCK De Hommel; eerste twee versterkingen al binnen

De huidige aanvoerder van de eredivisionist is al enkele maanden actief in samenspraak met de huidige technisch manager Gerard de Hommel, die ook als bestuurslid en naamgever van de vereniging actief is. ,,Ik heb met Gerard al enige tijd meegelopen en heb er enorm veel zin in”, aldus de 35-jarige Bosschenaar. ,,Met het huidige programma in de zaal waar we regelmatig op zondag moeten spelen en het veldvoetbal bij tweedeklasser CHC wordt het allemaal te veel.”