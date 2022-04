Zaalvoetballers BE'79 staat ongekend spannend competitieslot te wachten

‘Johan Cruijff leeft voort, ook onder de sjache­raars op Markt­plaats’

Op 25 april hád Johan Cruijff 75 jaar moeten worden. In het zicht daarvan lanceerde de Koninklijke Nederlandse Munt deze week een Gouden Postzegel met beeltenis, voor 50 euro in een luxe bewaardoosje. De uitgifte blijft beperkt tot 2.000 stuks. In no-time waren ze uitverkocht. De sjacheraars van Marktplaats hadden meteen toegeslagen.

