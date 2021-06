Zaalvoetballers BE’79 mogen eindelijk weer trainen: ‘Iedereen snakte er weer naar om samen te spelen’

De druiven waren extra zuur voor de zaalvoetballers van BE ’79 uit Berkel-Enschot toen corona aan het begin van het seizoen 2020-2021 roet in het eten gooide tijdens hun eerste eredivisieseizoen. Na de zomervakantie hoopt coach Jeroen Hakkens (40) uit Eersel een nieuwe start te kunnen maken: “We willen uitgroeien tot een stabiele eredivisieclub.”

Je kunt wel zeggen dat jullie als club de afgelopen 1,5 jaar alle kanten op zijn geslingerd, toch?

,,Jazeker. Aan het eind van het seizoen 2019-2020 werd de competitie in de eerste divisie voortijdig afgebroken, zodat we onze kampioenswedstrijd nooit hebben kunnen spelen. Ook de landelijke bekerfinale tegen eredivisionist Hovocubo werd ons door de neus geboord door corona. Echt heel jammer. Het enige goede nieuws was later dat we uiteindelijk toch een plekje in de eredivisie toebedeeld kregen.”

Die competitie ging na de zomer van 2020 van start, maar dat duurde niet lang?

,,Nee, toen we vijf wedstrijden onderweg waren, kwam er ook aan dat seizoen een abrupt einde. We stonden toen keurig op de achtste plaats. Dat zou aan het einde van het eerste deel van de competitie recht hebben gegeven op deelname aan de play-offs om de landstitel. Tot half december hebben we toen in tweetallen nog even doorgetraind, maar daarna konden we vanwege de coronacrisis helemaal niets meer. Tot nu!”

Maandag stonden jullie als team voor het eerst weer in de zaal voor een training. Hoe was dat?

,,Het voelde heerlijk. Iedereen snakte er weer naar om samen te zaalvoetballen. Om voor het eerst weer binnen te stappen in sporthal ’t Ruiven was echt wel even wennen. Ik had een heel apart gevoel dat ik nooit eerder heb gehad. Het was wel heel plezierig. Fantastisch om weer met zaalvoetbal bezig te zijn. Wij willen uitgroeien tot een stabiele eredivisieclub. Dat doen we met een nagenoeg hetzelfde gebleven selectie. Alleen Anes Beslija is vertrokken naar FCK De Hommel.”

De competitie start zoals het er nu naar uit ziet weer op 10 september?

,,Ja, dat is volgens de KNVB de bedoeling. De competitieopzet is weer hetzelfde, dus onze doelstelling is ook ongewijzigd. Wij gaan voor handhaving. De snelste route om dat te bereiken is om voordat de play-off-periode aanbreekt, bij de eerste acht te zitten. Dan hoef je je om degradatie geen zorgen meer te maken. Dus we gaan ons vanaf nu grondig voorbereiden om er straks meteen weer te staan en te bouwen aan een mooie toekomst.”