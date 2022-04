Zaalvoetballers BE’79 pakken dure winst in het zaalvoetbalgekke Volendam

De zaalvoetballers van BE’79 hebben zich in de directe confrontatie met RKAV Volendam van de beste kant laten zien. De 3-4 winst werd met veel moeite over de streep getrokken. Het team van coach Jeroen Hakkens liet in het vissersdorp een uitstekende indruk achter.

Dankzij de winst zijn er nog voldoende mogelijkheden voor de ploeg uit Berkel-Enschot om het gestelde doel van een zesde plaats in de kampioenspoule te bereiken. De laatste plaats werd in ieder geval aan de thuisploeg overgedaan.

Die zesde plaats geeft recht om in een rechtstreeks duel met de nummer één van de degradatiepoule uit te maken wie in de kwartfinale van de play-offs verder mag. Na de 1-3 nederlaag van vorige week tegen HV/Veerhuys was er in het BE’79 kamp even sprake van een lichte teleurstelling. Zeker omdat de geelzwarten tegen de Hoorsche formatie het beste spel toonden.

BE’79 nam in Volendam in de zesde minuut een 0-1 voorsprong door toedoen van Piet Adams. Daarna zag Reggy Elias, weer terug van een schorsing, in de slotminuut van de eerste helft zijn schot tegen de lat eindigen en ging een poging van Ramon Dekkers juist aan de verkeerde kant van de paal naast.

Vlak na rust werd het plots 1-1. Halverwege de tweede helft herstelde Romano ter Linden door de 1-2 voor zijn rekening te nemen de gevestigde orde. Twee minuten later leek de strijd beslist na de 1-3 van Reggy Elias. Nadat de Volendammers terug kwamen tot 2-3 schoot Imad Kharichef de 2-4 binnen. De oranjehemden ruilden in de laatste zeven minuten de doelman voor een vijfde veldspeler in. Het werd zeven lange minuten billen knijpen voor de bezoekers.