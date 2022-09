Zaalvoetballers BE’79 pas laat op gang en FCK de Hommel verliest opnieuw

De ploeg uit de Hofstad verloor twee weken geleden nog met 20-0 van FC Eindhoven. Dat wilde de thuisploeg niet nog eens laten gebeuren waardoor de formatie uit Berkel-Enschot een optimaal gemotiveerde ploeg tegenover zich vond.

Op sportcampus Zuiderpark zette ZVV Den Haag in het begin veel druk naar voren waar de ploeg van coach Jeroen Hakkens aanvankelijk veel moeite mee had. Na tien minuten kreeg BE’79 meer grip op het duel en creëerde enkele goede mogelijkheden. De openingstreffer van Adnan Tarrahi in de dertiende minuut was daarvan een logisch gevolg: 0-1.

Een verdedigingsfout in de BE’79-defensie leverde acht minuten na rust de 1-1 gelijkmaker op. Daarna stelden de bezoekers orde op zaken. Ramon Dekkers schoot vanuit een ingestudeerde corner de 1-2 binnen. Joey van Hoof maakte er even later 1-3 van. ZVV kwam nog even terug tot 2-3, maar daarna was het gedaan met de weerstand van de Hagenaars. Appie Marouane, Adnan Tarrahi, Mo Marouane en Ramon Dekkers tilden in de slotfase de stand naar 2-7.

Beker

Het bekeravontuur begint voor BE’79 op 14 oktober. De ploeg van coach Jeroen Hakkens gaat dan op bezoek bij eerstedivisionist JCK/Aiso in Utrecht.

Missen van fraaiste kansen tot kunst verheven bij FCK De Hommel

De zaalvoetballers van FCK De Hommel leden de tweede nederlaag op rij. Bij HV/Veerhuys, bepaald geen hoogvlieger, gingen de Bosschenaren met 4-3 onderuit.

De manschappen van coach Omar Nejjari kunnen de schuld geheel bij zichzelf zoeken. Het missen van de fraaiste mogelijkheden lijkt zowaar tot kunst verheven. ,,Weggegooide punten”, sprak assistent-coach Johan Marcé na afloop. ,,Ik denk dat we wel tien tot vijftien goede mogelijkheden hebben gehad. Maar ja, scoren is ook een kwaliteit en daar moeten we aan gaan werken.”

Bij HV/Veerhuys zat het de Bosschenaren bepaald niet mee. Bij rust keek FCK tegen een 2-1 achterstand aan. Na een vroege 1-0 van de thuisploeg (treffer Jesse Koeman) tekende Adil Zouthane even later voor de 1-1 gelijkmaker. Vlak voor rust kwam HV/Veerhuys door toedoen van Jeffrey de Moel op een 2-1 voorsprong.

Na de pauze tilde Thijs Nugter de stand naar 3-1 voor de Hoornse ploeg. Toen David Albert de 4-1 op het scorebord bracht, leek in sporthal Vredehof de strijd beslist. Toch kwam FCK nog goed terug tot 4-3 door doelpunten van wederom Adil Zouthane en Giovanni Tiebosch, maar het bleek niet genoeg om een punt mee naar Den Bosch te nemen.

Beker

FCK De Hommel speelt in de eerste bekerronde een uitduel. De Bosschenaren gaan op 14 oktober op bezoek bij RKAV Volendam.