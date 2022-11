Zaalvoetballers FCK De Hommel doen zichzelf tekort; riante voorspong in slotfase weggegeven

FCK De Hommel stond in Vlissingen halverwege de wedstrijd op een 1-2 voorsprong. Nadat Hicham Bouzambou de thuisploeg op 1-0 had gezet, kwam FCK even later sterk terug. In een tijdsbestek van twee minuten bogen Giovanni Tiebosch en Younes Hadouir de achterstand om in een 2-1 voorspong.

Na de pauze kwam Groene Ster snel op 2-2 door een prachtige volley van Nabil Azzanagui. Een benutte strafschop van Giovanni Tiebosch betekende weer een 2-3 voorsprong voor de bezoekers. Via Hamza Zariouh werd het 3-3, waarna FCK De Hommel door toedoen van Giovanni Tiebosch (zijn veertiende treffer van dit seizoen) en Fuad Dahmani naar een veilige 3-5 voorsprong weg leek te lopen. Hicham Bouzambou en Nabil Azzanagui tekenden voor de niet meer verwachte Zeeuwse treffers, 5-5. ,,Vooraf teken je voor een gelijkspel, nu hebben we twee punten verloren”, sprak assistent-coach Piet Gabriëls na afloop teleurgesteld. ,,We hebben goed gespeeld. Er valt niemand wat te verwijten.”

Geen overtuiging

FCK De Hommel heeft in het jubileumseizoen van het vijftigjarige bestaan nog niet kunnen overtuigen. De competitiestart leek voor de Bosschenaren met een bijna geheel vernieuwde ploeg na de 2-1 winst bij buurtgenoot BE’79 veelbelovend. Daarna kwam er enigszins de klad in. Als in januari de tweede competitiereeks begint, wil de formatie van coach Omar Nejjari graag in de kampioenspoule aansluiten. Of dat gaat lukken is na de remise bij Groene Ster maar zeer de vraag.