Zaalvoetballers van BE'79 willen dolgraag weer aan de gang: ‘Spelers staan te trappelen’

Technisch manager John Adriaansen van zaalvoetbalclub BE ’79 uit Berkel-Enschot is benieuwd hoe het allemaal gaat uitpakken nu de competitie eventueel half januari kan worden hervat: ,,Natuurlijk willen wij graag weer aan de gang, maar alleen als het verantwoord is. Wij hebben tot nu toe aangepast doorgetraind in tweetallen en in de sportschool.”

De KNVB is nog in overleg met NOC*NSF en het ministerie van VWS over de te hanteren protocollen. Zodra daar duidelijkheid over is, wordt er een overleg ingepland met alle eredivisieclubs om een en ander verder te bespreken en vervolgens een besluit te nemen over de herstart van de competitie.

Twee weken terug vond er ook al een overleg plaats tussen de clubs en de KNVB. Daaruit werd onder meer duidelijk dat de lopende competitie ‘gewoon’ kan worden afgemaakt, indien die vanaf 15 januari weer hervat zou worden.

Adriaansen daarover: ,,Door het nieuws van gisteravond ligt die mogelijkheid nu weer op tafel. De competitie loopt dan door tot in juni. In dat geval wordt wel de bekercompetitie geschrapt en komen er dubbele programma’s met wedstrijden op zowel vrijdag als zondag. Dat is wel een probleem want wij hebben ook spelers die op niveau bij een veldclub spelen. En er is ook sprake van dat er een maximale leeftijd van 27 jaar gaat worden gehanteerd. Dat zou betekenen dat routiniers niet mogen spelen. Ik denk niet dat de clubs daarmee akkoord gaan.”

Adriaansen beseft zich dat de situatie erg broos is: ,,Gezien de oplopende cijfers vind ik het sowieso vreemd dat we weer groen licht kregen. Maar zodra het mag en mits de randvoorwaarden goed zijn in te vullen, gaan we met inachtneming van alle dan geldende voorzorgsmaatregelen weer aan de gang want de spelers staan ook te trappelen.”