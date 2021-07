Zandkorrels, pirouettes en vliegertjes bij Handball on the Beach

Het zal bij veel mensen de wenkbrauwen doen fronsen, maar de Beach Handball spelregels werden aan een Nederlandse keukentafel bedacht. Niet op het strand van Rio de Janeiro of aan de Italiaanse Riviera, maar gewoon op Hollandse bodem. Ton van Linder, voormalig technisch directeur van het Nederlands Handbal Verbond, was een van de grondleggers van het Beach Handball.

Als de zon schijnt, wordt er overal ter wereld met een bal op het zand gespeeld. ,,Alleen handballen in het zand met de zaalregels, bleek niet eenvoudig, vooral vanwege de afmetingen van het veld en het trekken van een cirkel”, vertelt Van Linder.

Toernooivorm

Begin jaren negentig besloot de Europese Handbalfederatie de Universiteit van Stuttgart onderzoek te laten doen naar waar een moderne sport voor jonge mensen aan moest voldoen. Van Linder: ,,Daaruit kwam onder andere naar voren dat er in toernooivorm gespeeld moest worden door jongens en meisjes op dezelfde locatie.” De International Handball Federation gaf vervolgens aan onder andere Van Linder de opdracht om een spelregelboekje te maken speciaal voor Beach Handball.

De eerste demonstratiewedstrijd volgens de nieuwe spelregels was in september 1993 in Nederland op het strand in Noordwijk. ,,In de stromende regen”, herinnert de Tilburger zich. Desondanks werd Beach Handball aangenomen als handbalvariatie. Het waren vervolgens de studenten in Nederland die met de nieuwe sport aan de haal gingen.

Een van die studenten was Léon Budé, tegenwoordig assistent-bondscoach bij de Nederlandse vrouwenploeg. ,,Tien jaar geleden ben ik erbij betrokken geraakt”, vertelt hij. ,,Eigenlijk is het een uit de hand gelopen grap. Bij de Tilburgse studenten handbalvereniging Camelot gingen we met een aantal mensen in de zomer toernooien af. Dat werd steeds professioneler en vervolgens zijn we het in Nederland serieus gaan aanpakken door een nationale ploeg te starten.”

Feest imago

Toch duurt het nog een flinke tijd voordat Beach Handball echt van de grond komt, mede omdat de handbalbond het lang niet serieus neemt. Pas sinds een aantal jaar groeit de sport in Nederland en zijn er nationale (jeugd)selecties. Budé: ,,De bond zag het Beach Handball niet langer als feest handbal. Dat imago had het een beetje, maar inmiddels zijn ze ook overtuigd van het tegendeel en spelen ze er slim op in door clinics te geven.”

Die mening deelt international Jasper Robben (25) uit Berkel-Enschot, die afgelopen week in Bulgarije met de mannen op het EK actief was. Hij speelt al jarenlang op het zand en is verknocht aan het Beach Handball. Volgens Robben komt het imago van ‘festival’ handbal ook door de omstandigheden van zand, zon en strand, maar ook door het Fair Play gedeelte, een van de grootste verschillen met de zaal. ,,Anders dan in de zaal mag je op het zand geen fysiek contact hebben, maar Beach Handball is spectaculairder en explosiever”, begint hij enthousiast zijn betoog.

In een notendop probeert hij de verschillen tussen zand en zaal uit te leggen: ,,Het veld is kleiner, ongeveer een derde van een normaal handbalveld, stuiteren mag maar is lastig op een hobbelig veld en er wordt ook slechts vier tegen vier gespeeld. Er wordt ook sneller gewisseld en anders dan in de zaal mag dat over de gehele zijde van het veld.”

Volledig scherm International Jasper Robben (nummer 7) uit Berkel-Enschot is verknocht aan het Beach Handball © Mischa Keemink / Pro Shots

Spelers die op de normale manier een doelpunt scoren krijgen één punt, wie het met een vlieger of pirouette doet krijgt twee punten. ,,Als de doelman soort is het ook twee punten. In de praktijk is dat vaak de beste schutter of spelverdeler (in een ander kleur shirt) die in de aanval is gewisseld voor de doelman.” Daarnaast wordt Beach Handball niet in heften, maar in sets gespeeld van tien minuten en na een gelijkspel (1-1) zijn er op einde shoot-outs zoals bij het hockey om de winnaar te bepalen.”

Spectaculaire doelpunten

Dat de jeugd enthousiast is over Beach Handball heeft ook met het ongebonden karakter van de sport te maken. ,,Dat past bij de huidige tijd. Jongeren willen niet meer elk weekend een wedstrijd spelen. Door de toernooi opzet heb je meerdere wedstrijden per dag of weekend.” Of het show element ook een rol speelt? ,,Een vlieger of pirouette levert dubbele punten op, dus dit soort spectaculaire doelpunten heb je nodig om te winnen. Spectaculair spel wordt beloond. Dat vrouwen in bikini spelen en mannen in hemdjes, dat maakt het wel extra aantrekkelijk.”

De nationale jeugdselecties harken al jaren medailles binnen en ook aan de vrouwenkant is Nederland één van de toplanden. Twee jaar geleden pakte het vrouwenteam brons op het EK en ook dit jaar behoren ze tot de kanshebbers voor de medailles. Bij de mannen is ingezet op verjonging en moet er de komende jaren worden geoogst.

Volledig scherm De Nederlandse beach-handballers in actie op Beachveld de Kaap © Mischa Keemink Pro Shots

Olympische route

Toch staat Beach Handball nog altijd in de schaduw van Beach Volleybal, dat veel populairder én bekender is. Robben denkt dat volleybal het handbal te snel af is geweest. ,,Zij lopen voor ons op. We hopen dezelfde route af te leggen als het Beach Volleybal door Olympisch te worden. Het stond op de planning voor Parijs in 2024, maar dat ging niet door. We hopen nu op 2028.”

EK Bulgarije De Nederlandse vrouwen Beach handbalsters, met Manon Zijlmans uit Tilburg, zijn op het EK in Bulgarije nog altijd in de race voor een medaille. In de kwartfinale spelen ze zaterdag tegen Noorwegen. De mannen gaan spelen om plek negen tot en met zestien nadat ze vrijdag hun eerste EK-zege boekten. Tegenstander van de mannen is Hongarije. Jong oranje bij de meisjes pakte afgelopen week een zilveren medaille. Hongarije was na shoot-outs te sterk. De Jong Oranjemannen werden tiende van Europa.