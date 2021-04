Ze twijfelde over het doorgaan als prof, maar de rollercoaster van basketbalster Klerx schoot net op tijd weer omhoog

In sportief opzicht zou Jacobine Klerx in 2019 grote stappen gaan zetten: de basketbalster groeide steeds meer in haar rol bij Spirou Ladies Charleroi. Maar ze raakte dat jaar al snel geblesseerd aan de voorste kruisband van haar linkerknie. Een heel nare kwetsuur en je ligt er ongeveer een jaar uit. Klerkx werd geopereerd door een gerenommeerde chirurg in Antwerpen en daarna volgde revalidatie bij de fysiopraktijk WINRS van RKC Waalwijk.

,,Het was een enorme teleurstelling”, zegt Jacobine Klerx (26). ,,Want in de zomer stond ook het WK 3x3 in Amsterdam op het programma. Daarnaast was er die onzekerheid: kom ik nog wel op mijn niveau terug?” Daarbij legde het bestuur van Charleroi veel druk op haar. ,,Die wilde heel graag dat ik in september meteen weer zou spelen: de club zat in financiële problemen en ik kostte alleen maar geld. Maar ik ben geen Memphis Depay, die binnen een halfjaar fit is. Desondanks is het me gelukt, maar ik hield er geen fijn gevoel aan over. Bovendien was er veel gedoe, zo was de technische staf tussentijds opgestapt.”

Van Italië naar speelgoedgroothandel

De 1,75 meter lange pointguard vertrok in februari 2020 naar San Giovanni Valdarno. Ze had pas drie wedstrijden gespeeld in Italië, toen stond corona voor de deur. Jacobine Klerkx keerde terug naar Waalwijk. ,,Bijna alles viel weg, al mocht ik om de week nog wel met de 3x3-selectie trainen.” Onzekerheid was troef. ,,Dus ben ik gaan solliciteren, ik werk nu bij speelgoedgroothandel Brandunit BV. Ben een soort manusje-van-alles, leuk als afleiding. Je wilt toch een beetje een financiële basis.”

In augustus 2020 deed een nieuwe kans zich voor, in Roanne. Maar in Frankrijk herhaalde de geschiedenis zich. Het seizoen begon hoopvol, maar na zes duels ging er alweer een kruis door de Franse competitie. In november kwam ze weer thuis. Daarna keerde ze toch weer terug. Er leek weer enig perspectief, maar in maart boorde corona die weer de grond in. Door al die malheur – zware blessure, dan wel en dan weer niet basketballen – speelde het weleens door haar hoofd: moet ik wel doorgaan met mijn passie? ,,Tegelijkertijd: ik zit in de kracht van mijn leven, je wilt graag oogsten.”

Telefoontje uit Namen

De rollercoaster zat op zijn diepste punt, zou die nog omhoog kruipen? Ja dus. Eén telefoontje, vanuit België, liet haar opveren. Basket Namur Capitale wilde haar graag vastleggen voor het volgende seizoen. ,,Echt, ik kon het niet geloven dat die club mij wilde hebben. In het begin heb ik het niet eens aan mijn familie verteld. Ik dacht: iemand houdt me voor de gek, dit kan niet waar zijn.”

,,Namen speelt op het hoogste niveau in België. Als ze dit seizoen bij de eerste drie zouden eindigen, spelen ze volgend seizoen poulewedstrijden in de Eurocup. Op clubniveau internationale wedstrijden basketballen, daar heb ik altijd van gedroomd.” Basket Namur Capitale deed wat het moest doen en stelde de benodigde derde plaats veilig. ,,Overigens: België is sowieso een mooie competitie, zo heb ik ervaren. Je wordt echt uitgedaagd.”

Nieuw perspectief

Een volledig nieuw perspectief in een tijd dat ze het wat somber inzag: het heeft Jacobine Klerx een enorme boost gegeven. ,,Ik maak een plan van aanpak om me fysiek helemaal klaar te stomen voor die competitie. Keihard trainen dus.” En haar job schuift ze opzij? ,,Nee, ik kan ook op afstand werken. Dat baantje is fijn voor de afwisseling.”