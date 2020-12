Zegereeks Trappers komt ten einde in Halle

Weer wijzigin­gen in schema Tilburg Trappers; zaterdag én zondag tegen Erfurt

12:31 Het speelschema van Tilburg Trappers is dit seizoen - vooral vanwege coronaperikelen - nogal eens aan wijzigingen onderhevig. Het inhaalduel met BlackDragons Erfurt is vastgesteld op 2 januari; een dag later ontmoeten beide ploegen elkaar opnieuw. Beide keren in Tilburg, beide keren om 17.00 uur.