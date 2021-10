Zelfs een strafcorner in de slotseconden kan Den Bosch niet helpen ontsnappen tegen promovendus KZ: 1-1

Er zijn wedstrijden die je uren kapot kan analyseren en wedstrijden die zich soms in twee zinnen laten samenvatten. Den Bosch - Klein Zwitserland was zo’n pot uit de tweede categorie. ,,We hebben veel meer kansen gehad en eigenlijk hadden we deze gewoon moeten winnen”, omschreef Noor Omrani het teleurstellende gelijkspel tegenover de stadionspeaker. En daarmee was het verhaal ook wel zo’n beetje verteld.

Den Bosch deed namelijk niet zo heel veel fout tegen het teruggetrokken KZ, behalve dan dat het vergat zichzelf vaker te belonen. Na de vroege 1-0 van Frédérique Matla was het wachten op meer goals, maar ondanks het overwicht, kwamen die niet. En toen een strafcorner van Lotte van Dongen pardoes in Bossche doel plofte was het in het laatste kwart alsnog alle hens aan dek.

Meestal valt het voor Den Bosch in dat soort wedstrijden dan toch nog goed, en ook zondag leek het die kant op te gaan. Maar het Bossche slotoffensief was net iets te slordig. Zelfs een strafcorner in de slotseconden - iets waar Matla normaal gesproken wel raad mee weet - zorgde niet voor een ontsnapping.

En dus moest Den Bosch het eerste puntenverlies in eigen huis van dit seizoen slikken. Problematisch? Geenszins, gezien het spel en het gat van zes punten tussen de koploper in de hoofdklasse en achtervolgers SCHC, Amsterdam en HGC (allen twintig punten). Tegen die laatste ploeg kan Den Bosch zich zondag revancheren voor de misstap tegen KZ.

Scoreverloop: 17. Matla 1-0, 57. Van Dongen 1-1 (sc).

Den Bosch-mannen geven 2-0 voorsprong weg tegen KZ: 2-4 Na het puntverlies tegen SCHC vorige week (4-4) staan de mannen van Den Bosch voor de lastige opgave om voor de winterstop nog aansluiting te vinden bij de ploegen die strijden om play-offtickets. Zondag struikelde de ploeg van Eric Verboom al bij de eerste horde. Klein Zwitserland was in Den Bosch met 2-4 te sterk. Die nederlaag was nergens voor nodig, want Den Bosch stond bij rust nog op een 2-0 voorsprong (twee keer Austin Smith uit een strafcorner) en speelde een prima wedstrijd. KZ, dat zich in de zomer flink versterkte en verrassend meedraait bovenin de Tulp Hoofdklasse, profiteerde in de tweede helft optimaal van de paar kansen die het kreeg en schoot de strafcorners die het voor rust nog miste toen wel raak. Daarmee draaiden de Hagenaars het duel volledig om: 2-4. Bij Den Bosch-coach Eric Verboom, die zijn ploeg terugvindt in de middenmoot, overheerste het gevoel dat er meer in had gezeten. ,,Ook toen het snel in de tweede helft 2-2 stond dacht ik dat wij het weer over zouden nemen. We kregen kansen genoeg. Zonde.”