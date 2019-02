Zes speelsters HC Den Bosch met Oranje mee naar China, uitzondering Van Geffen

De 29-jarige Van Geffen is de enige speelster van Oranje die voor alle drie de Pro League-trips die Oranje deze winter ondernam is geselecteerd. Bondscoach Annan wilde aanvankelijk niemand vaker dan twee keer oproepen, maar zag zich door blessures genoodzaakt opnieuw een beroep te doen op Van Geffen.

In januari ging de geboren Tilburgse al met het Nederlands team mee naar Australië (verlies tegen het gastland, winst tegen Nieuw-Zeeland) en ook was ze van de partij toen Oranje het afgelopen week in Argentinië opnam tegen dat land en de Verenigde Staten (tweemaal winst). In China staat voor Nederland ‘maar’ een interland op het programma, die wordt zondag om 07.00 uur ‘s ochtends Nederlandse tijd afgewerkt.