Zestal verlengt bij Tilburg Trappers, seizoenkaarthouders krijgen korting

Mickey Bastings, ook aanwezig bij de digitale bijeenkomst, blijft aan Trappers verbonden. ,,Ik heb er heel veel zin in”, sprak de captain. Ook Diego Hofland, Jordy Verkiel, Reno de Hondt, Tijn Jacobs en Danny Stempher dragen opnieuw het tricot. Met de bekendmaking van deze contractverlengingen is de club sneller dan afgelopen jaren, toen het spelersnieuws vaak in juni of juli naar buitenkwam. ,,Dat ligt vaak niet eens aan Trappers. Het kan uiteenlopende redenen hebben dat het later in het jaar wordt bekendgemaakt”, legt Bastings uit. ,,Het is wel lekker dat we dit seizoen vroeg zekerheid hebben. We kijken ernaar uit om binnen een aantal maanden te starten.”

Algemeen directeur Van Baast: ,,Met de andere spelers en de coachingstaff zijn we nog in gesprek. Alle opties liggen open. We willen eerst met de huidige groep de gesprekken voeren. Daarna kijken we naar de andere mogelijkheden, versterkingen.” Import(s)? ,,Dat behoort zeker tot de mogelijkheden. Het kan en het mag. Maar we moeten kijken of we het ook zelf willen. In juni willen we alles rond hebben.”

Seizoenkaarthouders

De seizoenkaarthouders hebben de afgelopen jaargang de wedstrijden van Trappers via een livestream moeten volgen. Alle thuiswedstrijden inclusief die van de play-offs waren gratis toegankelijk. Voor komend seizoen verwacht Van Baast dat er weer toeschouwers welkom zijn in het stadion. ,,Daar ga we in ieder geval vanuit. Maar of dat een volle hal zal zijn of maar vijfhonderd mensen dat kan ik nog niet zeggen.” Ook over het toegangsbeleid liet de directeur zich nog niet uit.

Quote Ik denk dat dit een mooie compensa­tie­re­ge­ling is Algemeen directeur Van Baast

Seizoenkaarthouders kunnen weer een compensatie tegemoetzien. Degenen die hun kaart verlengen, krijgen dertig procent korting. Dat kan vanaf vrijdagochtend tien uur. Wie nieuw is, zal iets meer betalen. Een nieuwe kaart aanschaffen, kan wanneer de verlengingsprocedure is afgelopen. ,,Ik denk dat dit een mooie compensatieregeling is”, zegt Van Baast.

Grote led-schermen

Trappers pakt tijdens de zomer de eigen hal aan. Het geld dat de club van de gemeente heeft gekregen (twee ton) steekt Trappers in twee grote led-schermen aan de kant van de business lounge, waar herhalingen, samenvattingen en ook de opkomsten op getoond kunnen worden. ,,Het is bijna Amerikaans. Echt next level qua vermaak”, aldus directeur Van Baast.

Ook de boarding wordt aangepakt en verstevigd. ,,Als je wat groter bent, stootte je soms je hoofd tegen de boarding omdat die op sommige plekken overhelt. Het is fijn dat dit wordt aangepakt”, zei captain Bastings.