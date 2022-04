Zeven op een rij voor HC Tilburg

HC Tilburg in bloedvorm? Coach Boomgaardt wilde dat niet toegeven. ,,Als je bekijkt hoe wij tegen HIC moesten strijden dan kun je dat niet zeggen. We speelden niet de pannen van het dak, maar knokken en hard werken. Deze aspecten waren belangrijker dan mooi veldspel.”

De nummer 3 van de promotieklasse kreeg de overwinning niet cadeau in Amstelveen. ,,Taai is de beste omschrijving. Het is geen gemakkelijk veld en HIC is een onvoorspelbare ploeg. We hebben ons in de wedstrijd moeten knokken.”