Ziek paard grote domper voor amazone Witte-Vrees op Indoor Brabant

Madeleine Witte-Vrees (46) had er behoorlijk de pest over in toen ze na haar optreden de hoofdpiste van Indoor Brabant verliet. In de kleinere (drie sterren) rubriek van de Grand Prix dressuur behaalde de amazone uit Schijndel een teleurstellende score van 69 procent. Hiermee eindigde ze in de Kingsland Horsepoint Prize als tiende van de twaalf deelnemers. De winst ging naar de Deen Daniel Bachmann Andersen (78,8 procent) die Isabell Werth uit Duitsland ruim voorbleef (74 procent).

Wisselvallige periode

Witte-Vrees beleeft met haar 12-jarige hengst Cennin een wisselvallige periode. In de GP van vrijdag moest de combinatie drie fouten duur bekopen. Zichtbaar balend reed Witte-Vrees met Cennin richting de uitrijdbak bij de stallen. Daar klaarde haar humeur op toen ze haar negenjarige zoontje Niels in de armen had gesloten.

,,We begonnen nog sterk. Cennin reed beter dan de laatste wedstrijden tot die fouten. De zigzag in galop, de pirouette en de wissel om de pas gingen niet goed. Dat scheelt denk ik zo’n vijf procent. Heel jammer dat het juist hier gebeurt. Tja, het leven van een topsporter gaat op en neer”, stelde Witte-Vrees die toen nog niet wist dat Cennin niet fit was.

Later op de dag bleek na medisch onderzoek dat Cennin een infectie onder de leden had. ,,Inmiddels is één achterbeen twee keer zo dik als normaal”, liet Witte-Vrees weten. ,,We hebben hem meteen teruggetrokken voor de driesterrenkür van zaterdag.”

Witte-Vrees wilde niet direct zeggen dat de tegenvallende prestatie van vrijdag helemaal is terug te voeren op de gezondheidstoestand van Cennin. ,,Maar geholpen heeft het zeker niet. Hopelijk is hij er binnen een paar dagen weer bovenop.”

Beste Nederlander