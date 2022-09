Zijspanner Bax op titelkoers in WK-finale

Bax greep in de eerste ronde al de leiding voor het duo Van Werven/Van den Boogaart en had gelijk een gat van zeven seconden. Het was het team met Bax’ broer Robbie, bakkenist van Marvin Vanluchene, dat als enige het tempo van de koplopers enigszins kon bijhouden. Varik/Kunas eindigde als derde op meer dan een minuut, na lange tijd in gevecht te zijn geweest met Brown/Chamberlain. Dat laatste duo leek de derde plaats te pakken, maar zag Varik in de laatste rondes weer voorbijsteken.