‘Zo mooi, de beginnelingen de basis bijleren’

ClubheldenManuel van Gulik (31) werkt als machine-operator en in zijn vrije tijd besteedt hij 9 tot 10 uur per week aan fietscross- en mountainbikeclub The Whoopers in Sint-Michielsgestel. Daar is hij onder meer bestuurslid, trainer en kantinebeheerder.

Manuel van Gulik kijkt vanaf de startheuvel met een lach op zijn gezicht naar de fietscrossbaan van The Whoopers. Op die baan is hij zo’n twee avonden in de week te vinden. Van Gulik begon als 7-jarige bij de vereniging met crossen. Later nam hij afscheid. ,,Ik had het te druk met mijn kind, hond en baan. Het werken in ploegendiensten viel niet te combineren.’'

Toen zijn huwelijk stukliep, zo’n zes jaar geleden, wilde hij het fietsen weer oppakken. Van Gulik keerde terug bij The Whoopers, maar niet om te fietsen: hij nam zitting in het BMX-bestuur. ,,Zelf heb ik hier altijd met veel plezier gefietst en ik wilde graag iets terugdoen. Nadat ik in het bestuur terecht was gekomen, deed ik er steeds meer dingen bij.’'

Werktijden

Het vrijwilligerswerk is nu wél goed te combineren. ,,Ik heb een andere baan en ook mijn vriendin vindt het prima. Ze heeft andere werktijden dan ik. Ik kan wel alleen thuis gaan zitten en de PlayStation aansluiten, maar ik ben liever onder de mensen. Er hangt hier een familiegevoel. We helpen elkaar. Ouders staan klaar als er mensen nodig zijn tijdens bijvoorbeeld een zeskamp. Ze komen ook met ideeën voor activiteiten, want alleen kun je niets organiseren.’'

Zelf heeft hij ook steun ervaren van de club in voor hem moeilijke periodes. ,,Zowel tijdens het scheidingsproces als toen mijn broer stierf. Het is dan fijn om met anderen te praten. Hier kon ik mijn hoofd leegmaken en aan iets anders denken. Dat heeft mij geholpen, maar ik heb ook praktische zaken geleerd. Ik heb een agenda leren maken en leren plannen en organiseren. Je leert van alles, maar het mooiste blijft dat je samen een vereniging draaiende houdt, een geslaagde activiteit kunt neerzetten en dat mensen zich ontwikkelen tijdens het fietsen. Het is zo mooi om beginnelingen de basis bij te brengen, zodat ze na een tijdje zelfstandig naar beneden kunnen. Je hebt ze dan toch in het zadel geholpen en iets voor ze kunnen betekenen.’’