Zonder sterspeler Austin Luke was Yoast United geen partij meer voor Heroes Den Bosch

Geen mogelijke play-outs hockeyers HC Tilburg, vrouwen promoveren niet ondanks koppositie

23 april Het was lang onduidelijk hoe de Tulp Hoofdklasse zou eindigen. Zouden er wel of geen play-outs volgen en welke club zou dan degraderen? Daarin heeft de hockeybond vanmiddag een besluit genomen. De KNHB heeft ook besloten dat de vrouwen van HC Tilburg niet promoveren naar de hoofdklasse ondanks de koppositie in de promotieklasse.