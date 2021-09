Zusjes Van Dessel schitteren al ruim tien jaar bij Were Di: ‘Een trainingstrip naar Amerika, dan is de cirkel écht rond’

Goirlenaar Denzel van Houtum gaat net zo hard als beste vriend Wesley Spieringhs, maar dan in de zaal

10 september Wie dacht dat Willem II-speler Wesley Spieringhs de enige Goirlese topsporter is die zich stormachtig ontwikkelt, heeft het mis. De 20-jarige Denzel van Houtum – toevallig de beste vriend van Spieringhs – brak vorig jaar eveneens door in de eredivisie. Als zaalvoetballer bij BE ’79 in Berkel-Enschot dan wel te verstaan, maar hij is even ambitieus.