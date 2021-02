Zwaarbevochten en bevrijdende zege voor Heroes

In het vierde kwart nam Heroes het heft definitief in handen door een knappe and-one score (twee punten plus een vrije worp) van Alan Herndon en een driepunter van Dominic Gilbert. Nadat Feyenorod even op gelijke hoogte kwam, bracht DeMario Mayfield vanaf de vrije worplijn de beslissing: 73-71. Miha Lapornik was weer eens van grote waarde. De Sloveen was de topscorer in het duel met 23 punten.