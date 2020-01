Zwaargewonde coureur Edwin Straver naar Nederland, toestand onverminderd kritiek

Straver kwam vorige week met een snelheid van ongeveer 50 kilometer per uur ten val in de duinen. De crash zelf was niet hard, maar de Rijswijker kwam wel uiterst ongelukkig terecht. Ongeveer tien minuten lang heeft de coureur vervolgens geen hartslag gehad. Artsen ter plaatse hebben hem gereanimeerd, waarna hij met de helikopter naar het ziekenhuis in de hoofdstad Riyad is gebracht. Daar werd geconstateerd dat hij een van de bovenste nekwervels heeft gebroken.