Zware crash Bob de Jong op eerste KP GTC Rally: Roald Leemans als leider Avond van Achtmaal in

Een zware crash van Bob de Jong op de eerste klassementsproef van de GTC Rally heeft een vals start veroorzaakt voor de wedstrijd. Niet alleen betekende de koprol van de titelverdediger uit Nispen het einde van zijn rally, en waarschijnlijk ook de Hyundai i20 R5. Na drie KP's gaat Roald Leemans in zijn VW Polo verrassend de verlate Avond van Achtmaal in.

De klapper, die op viraal ging op de rallysites, maakte ook dat de wedstrijd bijna een uur lang stil lag om de hulpdiensten de gelegenheid te geven om zich te bekommeren om De Jong en diens navigator Erik de Wild. Daarnaast trapten de startnummers 2 en 3, Kevin van Deijne in zijn Hyundai i20 R5 en Bjorn Satorius (Ford Fiesta R5), op de rem om te checken of alles oké was met De Jong en De Wild.

De andere deelnemers werden bij de start al tegengehouden.

In een eerste reactie gaf De Jong aan geen pijn te voelen en klaagde De Wild over een wat rugpijn.

De beelden van de crash vlogen razendsnel over internet. Wie met name het filmpje van de klapper ziet, verbaast zich over hoe relatief ongeschonden de twee piloten uit de wagen zijn gekropen. Te zien is hoe de Hyundai halverwege KP 1 op een rechte weg hard aangereden komt op een flauwe linkerbocht. Wat er daarna gebeurt is ook voor de kenners voorlopig nog een vraagteken.

Of De Jong komt te hard aan en stuurt te laat in, waardoor de wagen onderstuurd rechts de berm in glijdt en via de wand van de sloot terug de weg op wordt gelanceerd. De auto gaat meterhoog over de kop. Of de wagen breekt bij het insturen uit op het zand dat er op de weg ligt. Ook een technisch mankement is niet uitgesloten.

Bijna een uur na het ongeval kon de rest van het deelnemersveld aan de rally beginnen. De Zweed Stig Andervang noteerde verrassende de snelste tijd. ,,Ik ken anders weinig terug de keer dat ik hier 37 jaar geleden voor het laatst reed. Alleen het café (Den Thuur) wist ik me nog te herinneren.” Roald Leemans en navigator Chris van Waardenberg begonnen verrassend sterk aan hun rally. Het jonge talent uit Tilburg pakte de tweede tijd op KP 1 en won KP 2 en 3 en leidt de wedstrijd na drie proeven.

Later op de avond bepaalt de wedstrijdleiding wat er gebeurt met de tijden van Van Deijne en Satorius. Aan de hand van alle verzamelde data krijgen zij een vervangende tijd, zodat één van de twee mogelijk als winnaar van KP 1 wordt aangewezen.

De organisatie hoopt de opgelopen achterstand vanavond nog deels te kunnen inlopen. De finish stond gepland rond middernacht.

Volledig scherm Bob de Jong voorafgaand aan de GTC Rall in Achtmaal. © 2convince