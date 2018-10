Zwemster Ada Kok deed in 1968 al een ‘Yuri van Geldertje’

Verschrikkelijk vond ze het in het olympisch dorp van Mexico-Stad. ,,Nee, ik bewaar daar geen prettige herinneringen aan", vertelt Ada Kok (71) in haar woning in het Zuid-Limburgse Hulsberg. ,,Er werd mij in Mexico min of meer opgedragen om een voorbeeldfunctie te bekleden voor de zwemploeg. Nou, daar had ik helemaal geen trek in.''