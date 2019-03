ZZ Leiden nog steeds een maatje te groot voor New Heroes

Ook in de derde confrontatie met ZZ Leiden van dit seizoen trok New Heroes zaterdagavond aan het kortste eind. De Bossche basketbalploeg verloor in De Maaspoort met 65-74 van de koploper in de Dutch Basketbal League.

Het verschil werd vooral gemaakt vanaf de driepuntslijn. Leiden schoot 14 van zijn 30 driepuntsschoten raak, New Heroes kwam niet verder dan 7 uit 25 pogingen.

In het eerste kwart wist de hard werkende Bossche ploeg nog wel goed bij te blijven bij de lijstaanvoerder. Na tien minuten stond er een tussenstand van 19-20 op het scorebord.

In het tweede kwart liep Leiden aanvankelijk uit naar 21-30, maar bij rust had New Heroes het gat weer verkleind naar 26-32.

Toen Leiden in het derde kwart de voorsprong vergrootte naar maximaal 31-46 leek de wedstrijd al in een beslissende plooi gelegd, maar New Heroes knokte nog maar eens een keer terug. De thuisploeg kwam terug tot 40-46, maar zag het verschil in het slotkwart weer oplopen naar 54-69. Uiteindelijk stopte de teller bij 65-74.

Jonathon Williams was zaterdagavond topscorer bij New Heroes met 15 punten. Keshun Sherrill was goed voor 12 punten en Payton Henson voor 10.

Bij Leiden tekenden Darius Thompson en Worthy de Jong elk voor 19 punten.