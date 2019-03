Albanië: De charme van een land in ontwikkeling

Door de geïsoleerde ligging achter het zelf opgetrokken IJzeren Gordijn van communistisch dictator Enver Hoxha, stond Albanië jarenlang stil in z’n ontwikkeling. Dat heeft voor de bevolking een heleboel dramatische nadelen - armoede voorop - maar voor de natuur is het een zegen geweest. Zo vind je nergens in Europa nog zulke ongeschonden berglandschappen als in de Albanese Alpen.



Ook aan de kust is het fijn. Goed, de meest toegankelijke stranden en badplaatsen zijn ondertussen in de greep van het grote toerisme met alle lelijkheid van dien (wildgroei van hotels, restaurants, winkels), maar er zijn nog altijd plekken te vinden van ongekende schoonheid. Palasa bijvoorbeeld, en Borsh, met een zeven kilometer lang zandstrand. Ga erheen voor het te laat is, want in een arm land als Albanië legt natuurbehoud het al snel af tegen de macht van het geld.