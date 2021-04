Arie en Dennie mogen op proefvakantie naar Rhodos: ‘We hebben zin in een verzetje’

Reizen Met een fluister­boot­je door de Weerribben, waar rietteelt plaats­maakt voor otters, reeën en reigers

11 februari In de zomer kan het druk zijn op de vaarten van de Weerribben. Hans Avontuur komt er dan ook het liefst in de winter. Dan is het natuurgebied van de otters, reeën en reigers. En van de rietsnijders, die juist in de koudste maanden oogsten.