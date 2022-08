Binnen 16 minuten op de camping: ‘Waarom bak geld uitgeven aan vakantie in buitenland?’

Heel het land zag hoe Jeroen, Sterre en jonge kinderen alles achterlie­ten in Nederland: zo gaat het nu met ze

Daar gingen ze: Sterre en Jeroen, twee twintigers, met hun drie kinderen. De grote stad ruilden ze in voor een opknaphuis met een enorme lap grond in the middle of nowhere in Frankrijk. Even onervaren als laconiek traden ze hun avontuur tegemoet. Anderhalf jaar later beamen ze het volmondig: ,,Wij komen niet meer terug.”

19 juni