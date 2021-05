Consumentenbond: Transavia minst flexibele vliegmaatschappij

Wie deze zomer een flexibel vliegticket wil boeken, kan het best Transavia links laten liggen. Uit een inventarisatie van de Consumentenbond blijkt dat de prijsvechter een stuk minder flexibel is dan andere vliegmaatschappijen als reizigers hun vliegticket moeten wijzigen of annuleren.

Ook aan de duurdere ‘Flex’-optie van Transavia zitten ‘veel haken en ogen’, concludeert de bond. Als reizigers hun ticket willen verzetten, moeten ze het binnen één jaar na boeken gebruiken én de route en het reisgezelschap moeten dezelfde blijven. Bovendien kunnen klanten hun ‘Flex’-ticket maar tot 48 uur voor vertrek aanpassen.

‘Wie vlak voor de vlucht positief test op corona, is te laat om nog kosteloos te wijzigen. De maatschappij geeft geen geld terug bij annulering’, stelt de Consumentenbond. Wie een standaardticket boekt bij Transavia, betaalt 35 euro per persoon per enkele reis voor een wijziging.

Daarmee komt het zusje van KLM het minst aantrekkelijk uit de bus in het onderzoek. Daarin werden de voorwaarden om te wijzigen of te annuleren van vijftien Europese luchtvaartmaatschappijen met elkaar vergeleken. De meeste luchtvaartmaatschappijen zijn sinds corona juist flexibeler geworden.

Kosteloos omboeken

‘Zo kunnen consumenten bij Air France en KLM tot de dag van vertrek elk ticket kosteloos omboeken of annuleren en hun geld terugvragen’, aldus de website van de Consumentenbond. Ook meerdere prijsvechters zijn flexibel. ‘Bij Pegasus kunnen klanten tot twee uur voor vertrek hun reis nog gratis wijzigen door van het ticket een zogenaamd open ticket te maken. Het ticket staat dan ‘on hold’ en de reiziger geeft pas later een nieuwe reisdatum door. Bij Eurowings kunnen klanten zelfs tot 40 minuten voor vertrek hun reis nog uitstellen, onbeperkt, zonder extra kosten.’

De Consumentenbond vindt dat consumenten die omboeken of annuleren vanwege een plots negatief reisadvies of verplichte quarantaine bij aankomst, niet op hoge kosten moeten worden gejaagd. Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, hoopt dat Transavia actie onderneemt. ,,Transavia blijkt weer eens het slechtste jongetje van de klas. We hebben de luchtvaartmaatschappij al meerdere malen aangesproken op klachten van consumenten. Helaas zonder resultaat, maar we blijven aandringen.’’

Quote Wij kijken naar het totaal­plaat­je, dat is belangrijk Woordvoerder Transavia

Transavia ziet vooralsnog geen noodzaak om de voorwaarden te veranderen, zegt het bedrijf in een reactie. ,,Wij kijken naar het totaalplaatje, dat is belangrijk. Onze tickets hebben een aantrekkelijke basisprijs, zodat vliegen bereikbaar is en blijft voor iedereen. De klant kiest uiteindelijk of die extra flexibiliteit wil voor beperkte kosten”, zegt een woordvoerder. ,,Daarnaast is de omboek-fee reeds eerder verlaagd. Als je níet kiest voor extra flexibiliteit en toch wilt omboeken, dan zijn daar dus inderdaad kosten aan verbonden.”

Overigens verwacht de luchtvaartmaatschappij dat flexibiliteit deze zomer ook niet per se nodig zal zijn. ,,Met de voortschrijdende vaccinatiegraad en de dalende besmettingen kijken we uit naar een stabiele zomer en verwachten wij niet dat de kleurcodes door de overheden continu zullen verspringen.”

