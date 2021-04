Corona raakt reiswereld harder dan welke sector ook: ‘Na tweede mislukte zomer is het klaar’

Reisorganisaties hebben stevig het mes gezet in hun personeelsbestand. Alleen al vorig jaar hebben zij bijna een kwart van de banen geschrapt. En de ontslagrondes gaan nog wel even door, zegt stichting Reiswerk, een samenwerkingsverband van werkgevers en werknemers dat ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid bijhoudt.

In negen maanden tijd ging het aantal medewerkers in de reissector van bijna 15.000 naar 11.500. Reiswerk spreekt van een ‘kaalslag’ onder het reispersoneel. Voor het onderzoek is alleen gekeken naar het banenverlies bij reisorganisaties. De banen die bijvoorbeeld bij luchtvaartmaatschappijen als KLM verloren zijn gegaan, zijn niet meegerekend.

Ook benadrukken de onderzoekers dat de cijfers lopen tot eind vorig jaar. Het enorme banenverlies bij het deze week failliet verklaarde D-reizen, waar ruim 1100 mensen werken, is dus ook niet meegenomen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat het aantal tijdelijke contracten bij reisorganisaties vorig jaar fors is afgenomen. Dat daalde van ruim 4300 naar iets meer dan 2000. Met name jongere medewerkers tot 25 jaar met een tijdelijk contract waren de dupe. Van hen verloor bijna de helft zijn baan.

Nagenoeg alle reisondernemingen zagen zich genoodzaakt om het mes in de organisatie te zetten. Zo zegt 90 procent van de reisondernemingen die tien of meer werknemers in dienst hadden vorig jaar afscheid genomen te hebben van personeel. De instroom van nieuwe medewerkers pakte flink lager uit. Zo daalde het aantal nieuwe medewerkers vorig jaa rmet 55 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Faillissement

De ontslagrondes gaan nog wel even door, waarschuwen de onderzoekers. Dit jaar rekent de helft van de bedrijven op een ontslagronde. Bijna een derde van de bedrijven gaat uit van opheffing of faillissement. Volgens Reiswerk is veel werkgelegenheid in stand gehouden door overheidssteun.

Uit CBS-cijfers bleek eerder al dat corona de reiswereld harder heeft geraakt dan welke andere sector ook. De reiskoepel ANVR luidde al meermaals de noodklok over de penibele situatie in de reisbranche en sprak al van een banenverlies van 20 procent.

Zo zei ANVR-topman Frank Oostdam onlangs in een interview: ,,Reisondernemingen liggen al een jaar stil, reisondernemers dreigen kopje onder te gaan en veel van de 15.000 ANVR-reisprofessionals hebben hun baan verloren of dreigen die te verliezen.”

Nu de vooruitzichten onzeker blijven, beloven er spannende maanden aan te breken voor reisbedrijven, denkt Oostdam. Hij verwacht dat de pakketreisaanbieders dit jaar op een omzetverlies van 50 tot 80 procent uitkomen ten opzichte van 2019. ,,Geen enkel bedrijf houdt het een jaar vol zonder inkomsten. Als we een tweede mislukte zomer krijgen, dan is het klaar”, vreest Oostdam.

Volledig scherm De onzekerheid bij mensen of ze tijdens de coronacrisis wel op reis kunnen, heeft geleid tot een enorme explosie in het aantal bezoeken aan de site over reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De website www.nederlandwereldwijd.nl is de afgelopen acht maanden ruim 71 miljoen keer geraadpleegd. Over heel 2019 was dat 3,25 miljoen keer, meldt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. © ANP

