Cruisereizen en wintersportvakanties worden alweer volop geboekt

Sunweb stuurt vakantie­gan­gers naar de concurrent: ‘Boek maar bij TUI’

3 januari Reisorganisatie Sunweb roept op om vooral een vakantie te boeken bij concurrenten als TUI, D-Reizen, Zoover of Corendon. Dat deed de reisgigant gisteren middels een paginagrote advertentie in onder meer het AD en op sociale media. Met de opmerkelijke reclamecampagne wil Sunweb aandacht vragen voor de crisis in de reisbranche.